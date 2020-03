Allo stadio “A.Giraud” di Torre Annunziata, il Savoia, reduce da una pesante sconfitta in trasferta contro il Messina, ospita tra le mura di casa, il Corigliano Calabro, squadra che occupa le zone più basse della classifica. Gli uomini di Carmine Parlato devono quindi vincere per presentarsi al meglio allo scontro diretto contro il Palermo.

I padroni di casa si schierano con il solito 3-5-2, mentre gli avversari sono disposti con un solido 4-2-3-1. La partita si apre subito con un’azione pericolosa da parte del Savoia, che al 5′ , con Diakitè, il quale serve in area De Vena, che conclude a rete, ma La Cagnina respinge.

Il calcio è strano. Il Corigliano sin da subito ha dato l’impressione della classica squadra sacrificale che si presenta allo Giraud, ma lascia tutti increduli. quando al 9′ passa in vantaggio. L’azione si sviluppa da un lacio lungo di Esposito, Maniscalchi riceve e controlla, riesce ad accentrarsi e a servire in area, dove Schena riesce a deviare a rete. È 1 a 0 per il Corigliano.

Il Savoia inizia subito ad innervosirsi a causa dell’inaspettato svantaggio e perde quell’organizzazione tattica che ha contraddistinto i “bianchi”. Verso la mezz’ora di gioco, gli uomini di Parlato iniziano produrre qualcosa di offensivamente più importante. Al 39′ un cross dalla sinistra, devia di testa De Vena, blocca con sicurezza Corigliano.

Al 41′ Arriva il pareggio del Savoia, l’azione che porta alla rete degli olpontini inizia con cross di De Vena in area, dove si crea confusione, ma ad essere il più lesto è Tascone, che conclude a rete e siglia il pareggio dei padroni di casa. 1 a 1 al termine del primo tempo.

Il secondo tempo si apre un’azione pericolosissima del Savoia, che nasce da un’enorme incomprensione tra La Cagnina e i suoi difensori, la sfera arriva a Diakitè, che di testa prova a sigliare il vantaggio del Savoia, ma la sua conclusione viene respinta sulla linea di porta.

Al 10′ arriva la rete del vantaggio del Savoia, che nasce sempre da un lancio lungo, questa volta di Dionisi, Diakitè riceve e difende il possesso, in modo tale da premettere a De Vena di concludere a rete. È 2 a 1 per il Savoia.

Al 21′ Cascone sfiora un eurogol in rovesciata, che avrebbe fatto venir giù lo stadio, ma La Cagnina respinge con grande reattività. Al 46′ il Savoia mette la partita in ghiaccio: Romano sfrutta un disimpegno errato della retroguardia calabrese e si lancia in porta, trafiggendo l’estremo difensore avversario, con un previso destro.

Il Savoia torna alla vittoria con un 3 a 1 sul Corigliano, squadra che si è dimostrata più che ostica per i padroni di casa, i quali dovranno vedersela contro il Biancavilla alla prossima giornata di campionato.

TABELLINO GARA:

Savoia: Coppola, Dionisi, Guastamacchia, Poziello, Caiazzo, Tascone, Gatto, Osuji, Bozzaotre, Diakitè, De Vena. A disposizione: Prudente, Romano, Chironi, Orlando, Cerone, Luciani, Mancini Riccio, Scognamiglio. Allenatore: Carmine Parlato

Corigliano: La Cagnina, Infusino, Mazziotti, Colombatti, Capuozzo, Esposito, Cosenza, Maniscalchi, Schena, Catalano, Talamo. A disposizione: D’Aquino, Cito, Khouaja, La Gamba, De Marco, Sisto, Crispini, Mastrota, Buccino. Allenatore: Benedetto Mangiapane

Marcatori: Schena (9’pt, C), Tascone (41’pt, S), De Vena(10’st, S), Romano(46’st, S)

Risultato: Savoia-Corigliano: 3-1