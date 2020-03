Sedicenne ucciso a Napoli, la reazione della politica. Matteo Salvini: “Quando muore un ragazzo è sempre un dramma”

“Quando muore un ragazzo è sempre un dramma, ma nessuno può attaccare un Carabiniere che, aggredito, ha reagito per difendere la sua vita e la sua fidanzata. Solidarietà a medici e infermieri del Pronto soccorso di Napoli, devastato dai parenti della vittima. Alcuni delinquenti sono andati ad esplodere colpi di pistola fuori dalla caserma: solidarietà al carabinieri e ai cittadini perbene che odiano criminalità e camorra, questa non è la vera Napoli”. Così il leader della Lega Matteo Salvini sui fatti di Napoli, dove questa notte un 16enne che aveva tentato di rapinare un 23enne carabinieri libero dal servizio è stato ucciso dallo stesso a colpi di pistola.

“La morte di un quindicenne è sempre e comunque una tragedia. – ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris – Ma è inaccettabile che sia stato devastato, tanto da dover sospendere l’attività, il pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Medici e infermieri devono lavorare in serenità per poter curare pazienti in emergenza. Ho più volte chiesto con forza che vi sia più vigilanza negli ospedali e nei pron‬to soccorso. La situazione negli ospedali è già alquanto complicata. Mai come di questi tempi è necessaria sicurezza totale! Basta parole!”.

“Siamo stati all’ospedale Pellegrini – ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – questa mattina innanzitutto per dare la nostra solidarietà, per sostenere e incoraggiare il nostro personale. Non possiamo non constatare che non è la prima volta che qui si verificano atti di aggressione e di violenza. E non possiamo non chiedere formalmente l’istituzione di un posto di polizia nel presidio, come già fatto senza ottenere risposta, da un anno e mezzo, per l’ospedale San Giovanni Bosco. Nonostante tutto, a conferma del senso di responsabilità, dell’impegno e del coraggio del personale, questa sera alla riapertura del pronto soccorso, ci saranno tutti gli operatori insieme, tutti in servizio per garantire la piena funzionalità dell’ospedale. Ancora in queste ore si sta lavorando per ripristinare le attrezzature tecniche vandalizzate o distrutte dagli aggressori.

E desidero ringraziare di cuore tutti gli operatori della sanità campana impegnati in un lavoro straordinario e di grande sacrificio ed efficienza, soprattutto in questi giorni.

Non possiamo inoltre non rilevare che esiste un problema più generale di violenza diffusa e di atti di aggressione che continuano a moltiplicarsi senza che nessuno dei protagonisti di tali atti sia chiamato a risponderne. Se permane una condizione di impunità per i protagonisti di atti di squadrismo, il clima civile è destinato a peggiorare drammaticamente. Non si possono non richiamare tutte le articolazioni dello Stato a produrre iniziative concrete ed efficaci per porre termine a questi episodi”.







“Aggredire chi impiega ogni istante della sua vita professionale nel salvare vite umane è tra le azioni più vili che un essere umano possa compiere. Ma è deprecabile pure chi non tutela la categoria di quanti, tra medici, infermieri e personale sanitario a ogni livello, mette a repentaglio la propria incolumità per garantire il diritto all’assistenza di tutti noi. A questi operatori sanitari va tutta la mia vicinanza e solidarietà. Quanto accaduto all’ospedale del Pellegrini è certo un caso limite gravissimo, ma è solo l’ultima goccia in un mare magnum di lacune gestionali da parte di chi negli ultimi anni ha le redini del servizio sanitario regionale in Campania. Siamo al cospetto di una vera e propria mattanza, che assume dimensioni di giorno in giorno sempre più preoccupanti. Per arginarla certamente occorre prevedere drappelli di polizia nei presidi a rischio, ma è necessario pure mettere in campo serie misure strutturali in tutti i presidi”. Lo dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle e responsabile nazionale per la Sanità Valeria Ciarambino.

“Da mesi – ricorda la capogruppo M5S – attendiamo che sia dato seguito alle disposizioni contenute in una mozione a nostra firma, approvata all’unanimità dall’aula del Consiglio regionale, con la quale abbiamo impegnato giunta e Asl regionali a predisporre un pacchetto di misure di contrasto al fenomeno delle aggressioni in corsia e a danno degli operatori del 118. Tra gli altri provvedimenti previsti, riteniamo necessario garantire il funzionamento di telecamere e dispositivi di sicurezza, provvedere a identificare chiunque entri negli ospedali, installare sistemi sicuri di chiusura delle porte di accesso ai pronto soccorso ed evitare che gli operatori si trovino a lavorare da soli in alcune aree di emergenza, particolarmente di notte, oltre a una campagna di comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza. Misure che da sole contribuirebbero ad arginare il fenomeno, in attesa dell’approvazione definitiva del disegno di legge a firma dei nostri parlamentari nel contrasto alle aggressioni ai danni del personale sanitario”.