A Pimonte via libera alle strisce blu: una decisione che divide in due il paese

Via libera alle strisce blu a Pimonte. A partire da stamattina, il parcheggio in piazza Roma e nelle strade limitrofe sarà a pagamento. Il progetto, approvato dalla giunta guidata dal sindaco Michele Palummo e dal Consiglio comunale, partirà questa mattina. Una decisione che divide in due il paese, tra chi è favorevole al parcheggio a pagamento (convinto che così si risolverà anche il traffico per trovare un posto in piazza Roma) e chi, invece, trova assurda una decisione, “fatta soltanto per fare cassa”. Un provvedimento, quello delle strisce blu, che ha diviso anche la maggioranza guidata dal sindaco Michele Palummo e che in Consiglio comunale passò con soli 8 voti favorevoli.

Alla seduta non parteciparono i consiglieri Baldassarre Durazzo, Ferdinando Gargiulo, Giuseppina Donnarumma e Vincenzo Coticella. Mentre votò contro Michele Sabatino. Chi difende invece a spada tratta il provvedimento delle strisce blu è il vicesindaco Gennaro Somma, secondo cui “la regolamentazione della sosta a pagamento si rende necessaria per migliorare la circolazione veicolare e rendere usufruibile la sosta nel centro urbano in modo regolato”. L’amministrazione comunale ha approvato anche le tariffe, così suddivise: 0,50 euro per la prima ora di sosta, 1 euro per ciascuna ora di sosta successiva alla prima.







Il Comune ha individuato 13 stalli di sosta in piazza Roma, 3 in via Municipio e 21 nel parcheggio del plesso scolastico Fratelli Cervi, in via Casa Cuomo Piazza, usufruibile esclusivamente nei giorni e negli orari in cui non vi è alcuna attività didattica o scolastica. Infine, altri 11 stalli sono stati individuati in piazza Roma, da fronte civico 33 al distributore di carburante. L’attivazione del servizio di sosta a pagamento sarà dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 22 di ogni giorno, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, anche infrasettimanali.