Coronavirus in Campania, altri 6 tamponi positivi: si sale a 30 contagiati

La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 80 tamponi. Ne sono risultati positivi 6, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli ha proclamato l’astensione da tutte le udienze da domani fino al prossimo 11 marzo. L’astensione riguarderà le udienze civili e penali della Corte di Appello di Napoli e della Circoscrizione del tribunale di Napoli, nonché amministrative davanti al Tar Campania (sez. Napoli) e dalle udienze tributarie dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli e alla Commissione tributaria regionale, fatta salva la trattazione degli affari civili, penali e amministrativi “di cui agli art. 4, 5 e 6 del codice di autoregolamentazione”.







Gli avvocati di Napoli nei giorni scorsi hanno chiesto l’espletamento di opere di sanificazione delle strutture giudiziarie e l’installazione di dispenser per contrastare la diffusione del coronavirus. Per i legali è necessario “salvaguardare l’attività di coloro che che, anche in presenza di un minimo segnale, ritengono di non partecipare alle udienze a tutela di tutta la comunità e nel rispetto della legge”.