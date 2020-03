Disastro di Balvano, domani la cerimonia di commemorazione ad Agerola

Alle 10.30 il sindaco di Agerola Luca Mascolo deporrà una corona di alloro in ricordo delle oltre seicento vittime del tragico incidente ferroviario del 3 marzo 1944, tra le quali anche cinque cittadini agerolesi

Domani, alle 10.30 si terrà la cerimonia di commemorazione delle vittime del disastro di Balvano. Il sindaco di Agerola Luca Mascolo deporrà una corona di alloro nel Largo dedicato alle vittime del più grave incidente ferroviario mai avvenuto in Italia e tra i più gravi al mondo per numero di vittime.

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1944, nel Comune di Balvano, in provincia di Potenza oltre seicento persone, stando alle testimonianze dell’epoca, morirono a bordo del treno 8017, all’interno della Galleria delle Armi, asfissiate dai gas tossici prodotti dalla locomozione del medesimo convoglio che da Napoli era diretto verso Potenza.

Anche cinque cittadini di Agerola persero la vita in quella occasione. Una tragedia immane che per decenni è rimasta nell’ombra anche perché si è verificata nel periodo più drammatico della Seconda Guerra Mondiale in Italia.

Il commento del sindaco Luca Mascolo: «Ricordare questa immane tragedia serve ad onorare la memoria di tutti quelli che, con coraggio, hanno valicato i confini della propria terra nel tentativo di garantire prosperità per sé e per le generazioni future e che purtroppo non sono riusciti mai a coronare questo sogno di riscatto».