Martedì sera alle ore 21 la Juve Stabia sarà impegnata in trasferta contro il Pordenone.

La partita si gioca a Udine alla “Dacia Arena”, che è la sede prescelta dalla società friulana per questa stagione.

Il Pordenone

Il Pordenone, allenato da mister Attilio Tesser, si trova al settimo posto in graduatoria con trentanove punti in zona play off. Inoltre nell’ultimo turno i ramarri hanno vinto in trasferta a Empoli (1-0), ritornando al successo dopo sei turni di astinenza.

Il Pordenone è una neopromossa partita forte a inizio stagione: tra inizio novembre e fine dicembre 2019, i friulani hanno messo a segno ben cinque vittorie di fila in casa, mentre nelle ultime tra partite hanno perso con Chievo (1-0) e Pescara (2-0) e hanno pareggiato contro il Livorno (2-2).

I neroverdi applicano il 4-3-1-2 e i migliori marcatori sono Strizzolo (7 reti) e Bocalon (5 reti).

Nelle loro fila milita l’ex Juve Stabia, il centrocampista Burrai, mentre é assente il difensore Camporese per squalifica.

La Juve Stabia

La Juve Stabia è reduce dal pareggio in rimonta ottenuto in casa contro il Trapani (2-2), grazie alle reti di Tonucci e Forte su rigore.

Il 2-2 casalingo ha consentito alle vespe di agguantare un prezioso pari dopo che i siciliani avevano conseguito un doppio vantaggio.

Ma la reazione dei campani, negli ultimi venti minuti di gara, é stata di carattere. Infatti avrebbero anche potuto vincere la partita, come pure subire una debacle, se l’ottimo Provedel non avesse disinnescato un paio di occasioni gol degli attaccanti ospiti con parate decisive.

In vista della trasferta, una delle più lunghe della stagione, la Juve Stabia dovrà effettuare alcuni cambiamenti nella formazione titolare, anche in previsione di un turnover considerato che si giocherà anche domenica 8 marzo contro lo Spezia al “Menti”.

Tra le fila gialloblù sarà assente il bomber Forte, giunto a quota 12 in classifica marcatori, uno dei giocatori più decisivi del torneo assieme all’attaccante del Perugia, Iemmello.

Da considerare che i difensori Fazio e Ricci hanno accusato qualche crampo nel finale di partita dello scorso turno, mentre alcuni giocatori stabiesi, reduci da infortunio, non sono ancora al top della forma come Russo, Allievi, Mastalli e Calvano.

Ancora out per infortunio muscolare l’esterno Elia. Buoni invece sono stati i rientri di Tonucci e Cisse’ nella ripresa contro il Trapani.

Nella lista dei diffidati è ora entrato capitan Vitiello con la quarta ammonizione ricevuta e quindi a rischio squalifica.

La probabile formazione della Juve Stabia

Come modulo mister Caserta dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2 anche se ad alcuni giocatori potrebbe essere concesso un turno di riposo per tirare il fiato.

In porta Provedel sarà il titolare, in difesa si può ipotizzare una linea con Vitiello, Tonucci, Troest e il rientrante Germoni, a centrocampo il terzetto potrebbe essere composto da Addae, Calo’ e Mallamo, con eventualmente Di Gennaro, Buchel e Izco pronti a dare il cambio, rifinitore Bifulco alle spalle di Rossi e Cisse’ come punte in assenza dello “squalo” Forte, con Canotto e Di Mariano pronti nella ripresa in base alle evenienze del match, visto che hanno già giocato sabato scorso.

All’andata la Juve Stabia vinse per 4-2 dopo un primo tempo monstre chiuso già sul 4-1.

Le due squadre si sono anche incontrate a Pordenone il 25 maggio 2019 per la Supercoppa di serie C, con i locali che sconfissero gli stabiesi per 3-0.

Domenico Ferraro