Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, dott. Antonio Decaro nei giorni scorsi ha parlato di come fosse importante e necessario procedere all’assunzione di iniziative ed “interventi omogenei su territori di scala vasta”.

Il presidente dell’ANCI ha inoltre mostrato la sua vicinanza alle indicazioni del Ministro dell Salute dott. Roberto Speranza: “…Anche per noi sindaci, oltre che per i governatori, vale la sollecitazione del ministro Speranza a far riferimento al coordinamento unico nazionale con le regioni che è supportato dalle competenze scientifiche necessarie”.

Anche il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie dott. Francesco Boccia nella sua nota inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dott. Stefano Bonaccini, al Presidente dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dott. Antonio Decaro e al Presidente dell’UPI (Unione province d’Italia) dott. Michele De Pascale, pone l’attenzione sul “…non assumere iniziative autonome e non concordate. La situazione di emergenza va, infatti, fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei, in modo da rendere più efficaci le misure di contenimento…”.

Durante la riunione (25.02.2020) del coordinamento nazionale, dove erano presenti il Premier Conte e tutti i presidenti delle regioni italiane, Decaro critica l’emanazione dei provvedimenti di presidenti di regione e sindaci e chiede di “sterilizzare”, limitatamente all’emergenza, i poteri dei sindaci previsti dall’art.50 del Testo Unico Enti Locali e quelli dei Governatori stabiliti dall’art.32 della legge 833 del 1978.

Le parole di Decaro

“L’ emanazione di provvedimenti da parte di alcuni presidenti di regione e di alcuni sindaci, in controtendenza rispetto a quello che le competenze scientifiche di questo Paese richiedono a noi amministratori, crea solo confusione.

Gli epidemiologi invitano i decisori politici ad adottare comportamenti omogenei ed uniformi perché rischiamo di favorire un innalzamento pericoloso dell’allarme sociale e del panico conseguente.

Non possiamo affrontare l’emergenza con provvedimenti adottati seguendo i rigidi paletti del federalismo regionale e delle autonomie locali”.

“Ho chiesto di affidarci tutti, in modo responsabile, alle decisioni della cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sterilizzando, limitatamente all’emergenza, i poteri dei sindaci previsti dall’art.50 del Testo Unico Enti Locali e quelli dei Governatori stabiliti dall’art.32 della legge 833 del 1978 o, comunque, utilizzare schemi tipo di ordinanze regionali uguali per quelle aree territoriali che si trovano nelle stesse condizioni.

È inoltre indispensabile garantire la corretta informazione e contrastare la diffusione di notizie false, anche inasprendo le pene per i reati di procurato allarme.”

Andrea Ippolito