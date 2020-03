Dopo i rinvii del campionato a causa dell’emergenza corona virus il presidente dell’Inter Zhang si lascia andare ad un attacco nei confronti del presidente della Lega Calcio Paolo Del Pino. Direttamente dal suo profilo instagram ufficiale, Steven Zhang interviene in risposta alla decisione di far giocare il recupero di Juventus-Inter a porte aperte, lunedì 9 marzo 2020. Sabato 29 febbraio la Lega Calcio annunciava, al fine di “tutelare la salute e la sicurezza pubblica”, la sospensione di cinque match di Serie A: Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina, Parma-Spal, Milan-Genoa e Juventus-Inter. Il caso serie B e altri campionati Ma se guardiamo alla Serie B la situazione é differente, infatti si é giocato regolarmente, e la cosa paradossale, anche nelle regioni considerate a rischio. Dunque nessuna partita é stata rinviata nonostante la “zona rossa”, mentre le uniche partite a porte chiuse sono state: Entella-Crotone, Venezia-Cosenza, Cittadella-Cremonese e Chievo-Livorno.

Le parole di Zhang

“Giocare intorno al calendario e mettere sempre la salute pubblica in seconda considerazione. Sei probabilmente il più grande ed oscuro pagliaccio che io abbia mai visto. #24ore? #48ore? #7giorni? E cosa altro? Qual è il tuo prossimo passo?

E ora parli di sportività e di campionato regolare?

Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te 24/7 non stop (ogni giorno e ogni ora senza sosta)?

Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente della Lega #PaoloDalPino. #Vergognatevi! È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. È così che noi facciamo nel 2020.

Ad ognuno nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o un tifoso della Juventus o se non sei tifoso. Per piacere stai attento! Questa é la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società”

Anche Juvenews.eu, la testata specializzata nelle notizie sulla Juventus, il 29 febbraio ha espresso il suo dissenso per le decisioni della Lega: “…Dopo che è arrivata l’ufficialità dei cinque match rinviati, si sono presentate molte incongruenze…come se non bastasse, il campionato di Serie B si giocherà regolarmente, senza nessun rinvio anche nelle regioni dei contagiati e nella ‘zona rossa’. In questo momento regna la confusione” Chi é Steven Zhang Steven Zhang (Zhang Kangyang) é l’attuale presidente dell’Inter e di Suning International, che é la divisione internazionale di Suning Holdings Group. La Suning nel 2019 ha fatturato oltre 602,5 miliardi di renminbi (¥), l’equivalente di 79,1 miliardi di euro (€) ed é inoltre una delle principali aziende commerciali della Cina. Ha all’attivo oltre 600 milioni di clienti in tutto il mondo, che vengono gestiti da oltre 280 000 dipendenti.

