Sedicenne ucciso a Napoli, de Magistris: “Sconfitta della società”

E anche chi ha sbagliato deve essere messo nelle condizioni di poter recuperare, soprattutto se si tratta di un 15enne che in questo caso – in cui ha sbagliato gravemente – non avrà la possibilità di riprendersi. E non dobbiamo neanche giudicare il carabiniere: facile dire da dietro ad una tastiera che poteva agire diversamente. Quando ti trovi in situazioni del genere è un’altra storia”. Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 – 7 Gold, commenta quanto avvenuto in città sabato notte, con la morte di un ragazzo di 15 anni durante un tentativo di rapina.







“Per la dinamica di quanto accaduto ci affidiamo alla magistratura. Di certo – ha continuato il Sindaco – è inaccettabile che si possa morire in questo modo, come è inaccettabile che un ragazzo di 15 anni impugni una pistola vera o presunta che sia per fare una rapina. E’ inaccettabile che una persona venga minacciata alle due di notte ed è inqualificabile che venga distrutto un Pronto Soccorso”.