Cresce l’entusiasmo per la cicloturistica del 15 marzo con I Love Mtb Torre del Greco e I Love Vesuvio.

Ancora qualche settimana di attesa ed i tantissimi appassionati di mountain bike possono gustarsi un’inedita edizione della Cicloturistica del Vesuvio in programma domenica 15 marzo a Torre del Greco.

Il merito di questa manifestazione va ascritto al sodalizio I Love Mtb Torre del Greco che nasce quattro anni fa da un’idea del presidente Giorgio Di Dato che, con pochi amici, è riuscito a fondare questa associazione in pochissimo tempo, raccogliendo le adesioni di tanti ciclisti della zona appassionati della mountain bike e non solo.

L’associazione I Love Mtb riesce ad organizzare settimanalmente diversi appuntamenti per far conoscere sempre di più il territorio ricco di storia e di tradizioni ma anche aiutare coloro che vogliono approcciare questo sport: grazie alla loro mission non si sono tirati indietro per aderire al progetto Mtb South Experience nato per far crescere lo spirito di aggregazione tra gli appassionati del binomio sport-turismo in sella a una bicicletta.

Giorgio Di Dato

“A noi di I Love Mtb il compito di farvi trascorrere una giornata confortevole, in tutta serenità e cordialità per far vedere tutto il bello che c’è del nostro paesaggio alle Falde del Vesuvio prendendo parte al percorso hard di 22 chilometri e quello soft di 12 chilometri”.

La quota di iscrizione è di 10 euro e avviene sul sito ufficiale di Mtb South Experience al link www.mtbse.bike per tutti e due i percorsi fino al 14 marzo mentre ci si può iscrivere anche la mattina dell’evento in loco a 15 euro con una parte dello staff che ha la possibilità di accogliere coloro che non lo hanno ancora effettuato in tempo congruo.