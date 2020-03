Gli Enti di Promozione Sportiva d’Italia riconosciuti dal CONI, hanno fornito, nelle scorse ore, indicazioni ai propri affiliati, al fine di osservare le misure adottate dal Governo Italiano sull’emergenza epidemiologica coronavirus (COVID-19).

Gli Enti hanno invitato tutte le associazioni e società sportive, gli altri affiliati, i dirigenti e tutti gli sportivi, ad osservare le misure adottate sulla base delle disposizioni ministeriali e del Decreto emanato per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto Coronavirus del 4 marzo 2020 prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Le misure per il mondo dello sport

Abbiamo estratto dal DPCM, in riferimento al mondo dello sport, l’articolo 1, comma 1, lettera C:

“c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano…”

Le misure per lo sport di base e le attività motorie

Il DPCM, sempre all’art. 1, comma 1 lettera C, riporta le indicazioni da seguire relativamente alle attività motorie e sportive di base, svolte nelle palestre, piscine e centri sportivi:

“…Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d)”

Le disposizioni del presente Decreto, in base all’Art. 4, sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, sino al 3 aprile 2020.

Si invita inoltre a seguire le misure igienico-sanitarie dell’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020.

Le misure igienico-sanitarie riportate nell’Allegato 1:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

Il DPCM 4 marzo 2020

La nota della Federazione Medico Sportiva Italiana

La FMSI ha diramato qualche giorno fa una nota dove descrive le buone prassi da seguire in ambito sportivo per evitare la diffusione del coronavirus nel mondo dello sport.

Come dice la stessa Federazione dai suoi canali ufficiali: “La FMSI ha, inoltre, elaborato un proprio vademecum di norme igienico-sanitarie e buone prassi, da osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la diffusione del contagio”.

I Medici Sportivi trasmettono dunque i “dodici (12) SUGGERIMENTI DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEL MONDO DELLO SPORT”

Andrea Ippolito