Barcellona-Napoli si giocherà a porte aperte, senza alcuna limitazione per i tifosi azzurri. Il tanto atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions si disputerà quindi regolarmente alla presenza dei sostenitori, sia spagnoli che provenienti da Napoli.

Scongiurate le porte chiuse, come invece succederà all’Atalanta e all’Inter

C’era il rischio di una decisione negativa in questo senso, visto anche il provvedimento preso per Valencia-Atalanta, altro match degli ottavi, e Getafe-Inter, ottavo di Europa League, che vedrà la mancanza di tifosi di entrambe le fazioni, con ingresso consentito ai soli giornalisti, per scongiurare una possibile maggiore diffusione del Coronavirus. Le due squadre italiane provengono infatti dalla zona rossa lombarda, epicentro del contagio italiano del Covid-19, e il governo spagnolo non ha voluto rischiare.

Il ministro dello Sport spagnolo annuncia le porte aperte a Barcellona

“Ad oggi la partita si può giocare normalmente perché Napoli non rientra in una delle zone a rischio e quindi si può disputare la gara nella totale normalità. Le misure precauzionali che vengono prese con alcuni eventi sono quelle che coinvolgono persone provenienti da aree a rischio, per questo motivo alcune partite si giocheranno a porte chiuse”. Questa la dichiarazione del ministro dello Sport spagnolo Salvador Illa. Non è escluso dunque che, malauguratamente Napoli e la Campania aumentassero il numero di contagi, la decisione potrebbe essere sovvertita, con l’imposizione delle porte chiuse per la partita in Catalogna.

Riparte il campionato, Napoli in campo venerdì prossimo

Nel frattempo domani riparte la Serie A, con il recupero dei sei incontri che erano stati rinviati lo scorso week-end. Si giocherà a porte chiuse, così come tutti i match a venire fino a diversa predisposizione da parte del Governo. Il Napoli osserverà quindi un virtuale turno di riposo, essendo scesa regolarmente in campo sabato scorso contro il Torino. Gli uomini di Gattuso scenderanno nuovamente in campo venerdì a Verona per la partita contro l’Hellas. Sarà una gara importante per i posti valevoli per l’Europa League, ma si giocherà nel silenzio del Bentegodi.

Salvatore Emmauele Palumbo