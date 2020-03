Dopo la sospensione di tutte le attività agonistiche federali, necessarie per la tutela della salute a causa della diffusione del Covid19, la FISI, Federazione Italiana Sport Invernali, ha autorizzato la ripresa del calendario di gare in tutto il territorio italiano.

Ma a seguito del nuovo decreto emanato nella serata di ieri, il presidente Flavio Roda ha annunciato una nuova sospensione per tutte le gare che riservate alle categorie al di sotto dei 16 anni.

Questo vuol dire che per il Comitato Campano si confermano in questo week end con le finali del Circuito MasterMind che, come ogni anno, vengono organizzate dello sci club 0.40.

In palio per la migliore squadra di club della stagione, al termine del circuito di gare, il Trofeo Italo Kuhne, intitolato al giornalista della RAI, sciatore e grande appassionato della neve e della montagna, che viene assegnato per la 19.ma volta, esattamente gli anni dalla sua scomparsa.

Nella scorsa stagione il challenger fu conquistato eccezionalmente in occasione dei Campionati Italiani Master che si disputarono proprio a Roccaraso, dallo sci club Marzocco di Firenze, miglior sci club.

Ai Campionati nazionali di categoria prese parte anche una rappresentativa dello sci club dei Giornalisti Italiani (GIS), per ricordare il collega e amico.

Le gare, due giganti, si disputeranno nella giornata di sabato e sono riservate alla categoria Master, ma possono prendervi parte anche i Giovani e Senior, vale a dire dai 17 anni in su.

Annullate, quindi, le due gare del Criterium Regionale Under 12 e la seconda delle tre prove del Criterium Minisci, riservata ai piccolissimi dai 5 agli 8 anni.