Facendo seguito a quanto disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro in merito alla disputa delle gare “a porte chiuse” (come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020), nonché alle disposizioni trasmesse a tutte le società quest’oggi dal responsabile dell’area comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, questo ufficio stampa comunica a tutti gli organi di informazione che per la gara di campionato di domenica 08/03/2020, ore 18:00, al PalaMangano, tra Givova Scafati e Benacquista Latina, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di serie A2 (girone ovest), nonché per tutte le eventuali successive gare che saranno disputate “a porte chiuse”, verrà seguito il seguente schema.

Premesse le modalità di richiesta di accredito per la singola gara così come indicate nel comunicato stampa 25 del 22/08/2020 e riportate sul sito ufficiale al link http://www.scafatibasket.com/accstafot_201920/ (che restano immutate), si precisa che saranno ridotti esponenzialmente gli accrediti concessi abitualmente, ribadendo che ogni testata potrà avere un solo ed unico accredito per incontro e che la priorità sarà data a coloro che già abitualmente seguono la squadra.

Si precisa inoltre che non sarà possibile a fine gara accedere alla sala stampa ed assistere alla consueta conferenza dei due allenatori, precisando che la medesima sarà però riportata integralmente sulla pagina ufficiale Facebook della società (https://www.facebook.com/scafatibasket/) nelle immediatezze della conclusione della medesima e che sarà comunque consentito ricevere risposte ad eventuali domande che saranno raccolte al termine della sfida da questo ufficio stampa e sottoposte quindi ai tecnici nel corso della conferenza stessa.

Il giornalista o fotografo sarà informato dell’eventuale rifiuto dell’accredito.

Le modalità di accesso alla struttura saranno pressoché le medesime di quelle già abitualmente adottate.

La società si riserva di predisporre tutte le necessarie ed opportune misure finalizzate a consentire l’ingresso all’interno del PalaMangano solo a coloro che, da un sommario screening medico operato dai propri sanitari, appaiano in condizioni tali da non destare alcuna perplessità in ordine al buono stato di salute personale.