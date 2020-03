Coronavirus, firmata ordinanza per isolamento domiciliare obbligatorio

Ho chiesto ed ottenuto da parte dell’Asl Na 3 Sud, a scopo precauzionale e per tranquillizzare tutti i cittadini, l’innalzamento del livello di guardia in città dopo aver ricevuto notizia della paziente residente a Castellammare di Stabia risultata positiva al coronavirus (Covid-19). Ho firmato un’ordinanza per l'isolamento domiciliare obbligatorio con sorveglianza per tutti i familiari della nostra concittadina. Ho deciso di prendere tale drastica iniziativa a dimostrazione del fatto che il problema è serio e non va sottovalutato. La polizia municipale e la protezione civile sono al lavoro per assicurare il rispetto delle ordinanze comunali e regionali. Ho compulsato nuovamente uffici ed Am Tecnology che ci assicureranno strade ed edifici sensibili sanificati e igienizzati.L’Asl è impegnata ad effettuare tutte le verifiche del caso per evitare il diffondersi del contagio. Ritorno ancora una volta a consigliare di leggere e guardare con attenzione vademecum e video informativi messi a disposizione da Ministero della Salute ed Istituto Superiore della Sanità (Iss) che potete trovare anche su tutti i miei account social. Mi associo poi a quanto affermato poco fa dal governatore Vincenzo De Luca. Siamo di fronte ad un problema grave che richiede comportamenti responsabili ed un cambiamento delle nostre abitudini di vita. Evitiamo al massimo i contatti sociali e gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini e di tutte le attività commerciali. Non si possono accogliere decine, centinaia di persone in un solo locale. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutte le verifiche del caso. Un ulteriore appello perciò va ai titolari dei pubblici esercizi: capisco il momento difficile e l’aspetto economico, ma la situazione è complicata. Tutti sono invitati a rispettare l’ordinanza regionale che limita gli assembramenti ed il rispetto delle distanze di sicurezza. Collaboriamo tutti. Uniti ce la faremo.Gaetano Cimmino #Coronavirus #Covid19 #Coronavirusitalia #Centrooperativocomunale #CastellammarediStabia #Stabia2020 #Cittàdelleacque

