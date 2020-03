Si hanno comunque notizie di molti che, per il timore di rimanere chiusi i Lombardia, sono partiti in auto

Coronavirus, assalto a Milano per i treni per il Sud prima della “chiusura” della Lombardia. A poche ore dalla bozza del decreto che dichiara la “chiusura” della Lombardia e di numerose province, in moltissimi si sono precipitati per salire sui treni in partenza da Milano verso il sud Italia.

Centinaia di persone si sono riversate alla stazione Garibaldi, dove alle 23.20 è partito l’ultimo Intercity. I viaggiatori sono saliti sui vagoni anche senza biglietto, dicendo ai controllori di essere disposti a pagare la multa pur di poter restare a bordo.







In stazione centrale invece gli addetti alla sicurezza raccontano che sì, stasera c’è stato qualche viaggiatore in più degli ultimi giorni, ma non ci sono state code o resse. Si hanno comunque notizie di molti che, per il timore di rimanere chiusi i Lombardia, sono partiti in auto per la casa al mare o quella in montagna o comunque per raggiungere la famiglia.