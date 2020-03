La Juve Stabia torna al successo al Menti in un match dal clima spettrale senza tifo in quanto giocato a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. I gialloblù hanno sconfitto la corazzata Spezia con il punteggio di 3-1 meritando i tre punti alla luce di una gagliarda prestazione.

Le Vespe hanno avuto in Calò, Forte e Bifulco i tre marcatori del match. Belle le punizione di Calò e Forte che hanno dato la stura alla vittoria delle vespe. Nel finale poi Bifulco ha chiuso il match su pregevole assist dello scatenato Canotto.

Lo Spezia non ha mostrato una buona tenuta difensiva e ha pagato dazio nonostante un rigore trasformato da Matteo Ricci lo aveva rimesso in gara nella ripresa. La Juve Stabia ha interpretato bene la gara grazie alle ripartenze delle sue frecce davanti e ha conquistato tre punti fondamentali in chiave salvezza. Sabato prossimo la Juve Stabia andrà a Pescara, altra gara a porte chiuse.

La cronaca della partita

Vespe con il 4-3-1-2 con Di Mariano dietro le punte Forte e Canotto. Campani senza quattro squalificati: Tonucci, Germoni, Mallamo e Addae. Rientrano tra i titolari il difensore Allievi e il mediano Calvano.

Lo Spezia risponde con il 4-3-3 con Federico Ricci , Gyasi e Nzola trio d’attacco.

Primo tempo

Parte bene la Juve Stabia: al 4′ da azione d’angolo la palla arriva a Calvano che da fuori area prova un tiro a giro,palla di poco fuori alla sinistra del portiere . Al 10′ lo Spezia si rende insidioso con un tiro dal limite di Federico Ricci.

La partita è molto combattuta con schermaglie a centrocampo. Entrambe le squadre sono attente alle marcature, la Juve Stabia gioca sulle ripartenza con i lanci di Calò e Calvano.

Al 21′ Ricci della Juve Stabia prova un tiro cross dalla sinistra e il portiere devia in corner.

Al 22′ Calò viene spintonato da tergo in area spezzina ma l’arbitro sorvola.

Al 24′ passa la Juve Stabia : punizione dal vertice sinistro dell’area ligure e Calò beffa Scuffet con un destro diretto che è una perla assoluta. Lo Spezia riparte subito: al 31′ azione personale di Federico Ricci che entra in area stabiese, il suo diagonale viene parato alla grande da Provedel in tuffo. Dopo il vantaggio, la Juve Stabia è costretta alla difensiva sul forcing spezzino che stringe d’assedio le vespe.

Al 36′ azione gol gialloblù: Forte se ne va in contropiede, sfruttando uno svarione di Matteo Ricci che scivola in chiusura, la punta locale dribbla i difensori rientranti, arrivato al limite dell’area fa partire un tiro, che incoccia la traversa e poi finisce sulla linea con Scuffet battuto. Alla fine del primo tempo il risultato è sull’ 1-0: Juve Stabia ben centrata e compatta nei reparti, che ha legittimato il vantaggio con l’occasione di Forte; Spezia manovriero, soprattutto sulla fascia destra con Federico Ricci, ma senza grossi spunti.

Secondo tempo

La ripresa parte con il botto: al 4′ la Juve Stabia conquista una punizione dal limite dell’area dei liguri per fallo di Marchizza, lo “squalo” Forte con un sinistro al fulmicotone realizza il 2-0 trafiggendo Scuffet non efficace nel posizionamento della barriera.

Al 11′ rigore per lo Spezia per fallo di Troest su Nzola su una indecisione della difesa gialloblù con Allievi non pronto nel rinvio in mischia. Matteo Ricci trasforma alla destra di Provedel al 12′.

Caserta cambia modulo al 15′ passando al 4-2-3-1 con Bifulco al posto di Buchel.

Al 20′ Maggiore si gira in area stabiese e Provedel salva in tuffo la grande occasione ligure. La Juve Stabia sembra troppo schiacciata dietro. Lo Spezia fa girare molto la palla con precisi fraseggi.

Al 27′ contropiede micidiale di Canotto che se ne va sulla sinistra, cross per Bifulco che sottoporta realizza il 3-1 con un preciso tocco.

Al 30′ lo Spezia tenta il tutto per tutto : mister Italiano inserisce la punta Galabinov, Caserta risponde inserendo il difensore Vitiello al posto di Di Mariano.

Al 40′ Galabinov ci prova su punizione diretta dal limite e Provedel dice ancora no. Al 41′ gran contropiede Juve Stabia: Scuffet salva su Canotto, sulla palla vagante ci prova Fazio in area e la palla centra il palo.

Il finale è ben gestito dalle vespe che chiudono sul 3-1.

Tabellino:

Juve Stabia (4-3-1-2): Provedel 7; Fazio 7 Troest 6 Allievi 6 Ricci G. 6; Calvano 6.5 (24′ Izco 6) Calò 7.5 Buchel 6 (15′ st Bifulco 7); Di Mariano 6 (31′ Vitiello 6); Forte 7 Canotto 7. A disp.: Russo, Polverino, Melara, Rossi,Di Gennaro,Todisco, Cisse, Mastalli. All.:Caserta 7.

Spezia (4-3-3): Scuffet 5; Ferrer 5.5 Erlic 5.5 Capradossi 5.5 Marchizza 5.5; Ricci M. 6 Bartolomei 5.5 Maggiore 6 (30′ st Galabinov 6); Ricci F. 6.5 (34′ st Bidaoui 5) Nzola 6 Gyasi 5 (23′ st Di Gaudio 5). A disp.: Krapikas, Desjardins, Vignali, Ramos, Acampora, Mastinu,Gudjohnsen, Terzi. All.: Italiano 5.5.

Arbitro: Aureliano di Bologna 6.5.

Guardalinee : Zingarelli- Capone.

Quarto uomo: Rutella di Enna.

Marcatori: 24′ pt Calò (JS), 4′ st Forte (JS), 12′ st Ricci M.(rig. S), 27′ st Bifulco (JS)

Ammoniti: Fazio (JS), Erlic (S), Ricci F. (S), Ricci G. (JS) , Marchizza (S), Canotto (JS).

Note: partita giocata a porte chiuse. Angoli 5-7. Recupero, 1′ pt, 4′ st.

Domenico Ferraro