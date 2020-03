L’emergenza da coronavirus (Sars-Cov-2) ferma anche le parrocchie e le comunità ecclesiastiche, come fatto per le scuole, i centri di aggregazione, lo sport, etc.

Il sindaco del Comune di Gragnano Paolo Cimmino, attraverso l’ordinanza sindacale n.13 del 05.03.2010, facendo seguito ai DPCM del Governo Italiano, ha limitato anche le attività della parrocchie: “…avvisa tutti i Parroci delle Comunità parrocchiali di attenersi scrupolosamente alle elementari norme di prevenzione, evitando situazioni di sovraffollamento”.

Il comunicato dell’Unione Pastorale Gragnano

In questi giorni stiamo vivendo una Quaresima “diversa”, le attività pastorali nelle parrocchie sono sospese, e ci viene chiesto di cambiare il nostro stile di vita e il nostro modo di rapportarci.

Come aiutarci a vivere al meglio questo tempo?

Non si tratta di subire passivamente il fatto che le scuole siano chiuse o che sia impedita la catechesi. Si tratta di approfittarne per raccontare storie ai bambini, per leggere libri, per scrivere, per sistemare la casa, per dedicarsi alla famiglia, per ascoltare musica, per stare più vicini a Dio (con Lui non c’è paura di contagio!).

Dinanzi ad eventuali restrizioni di movimento e, in fondo, di libertà, si tratta di creare l’impossibile, si tratta di riscoprire una nuova libertà, si tratta di non sprecare tempo, anzi di approfittarne per iniziare ciò che da tempo sognavamo e ci era stato impedito dai troppi impegni.

Strana, per noi e per i nostri gruppi, è la sensazione di programmare qualcosa fra una settimana, sapendo già che forse sarà impossibile realizzarla, ad esempio ipotizzare un incontro o un appuntamento comunitario, sapendo che probabilmente dovranno essere rimandati a data da destinarsi.

È la scoperta che esistono cose più grandi di noi che non possiamo dominare, che la nostra vita non è nelle nostre mani, che non possiamo aggiungere neppure un’ora alla nostra vita, che i nostri progetti più belli non dipendono solo da noi.

L’uomo non è il più grande, esiste qualcosa che lo supera. Tutto invita ad una nuova umiltà. Bisogna limitare i raduni, bisogna lavarsi le mani con amuchina, bisogna evitare di abbracciarsi.

Ma non per paura di perdere la nostra vita. No! Piuttosto per proteggere quella degli altri.

Nella preghiera ci ricordiamo di tutti coloro che si trovano a lavorare e non possono restare a casa, di chi è in prima linea per il bene nostro e di tutto il Paese: a loro dobbiamo tutta la nostra gratitudine.

La preghiera dell’Unione Pastorale Gragnano

Pater, Ave, Gloria

Andrea Ippolito