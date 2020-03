Aggiornamenti circa le condizioni di salute della prima persona risultata positiva al coronavirus (Covid-19) residente a Castellammare di Stabia. L’infetta, docente in servizio presso l’Istituto Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco, dopo i giorni scorsi di isolamento fiduciario è stata trasferita durante la notte di lunedì 9 marzo presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Qui ricoverata, è al momento stabile ed ha cominciato la terapia con gli antivirali.

Novità anche per il paziente ricoverato ieri presso l’ospedale San Leonardo proveniente da Torre del Greco. Dal nosocomio stabiese, è stato trasferito a quello di Benevento.

Al momento ricoverato al pre-triage nei pressi del San Leonardo, l’uomo di Gragnano interessato dell’intervento in viale delle Puglie ieri mattina. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti, in quanto si è in attesa degli esiti di diversi tamponi.

Per la limitazione del contagio rispettare severamente tutte le prescrizioni e le ordinanze pregresse. Tra queste, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo 2020 che vieta gli spostamenti delle persone se non per comprovati motivi di salute, di necessità (compresa la spesa per generi alimentari) o di lavoro, come fino a oggi era già avvenuto in Lombardia e nelle 14 province focolaio dell’epidemia di coronavirus (Covid-19). Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per mobilitarsi è necessario compilare l’autocertificazione, scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, da esibire in caso di richiesta da parte della polizia municipale o delle forze dell’ordine, in cui si spiega il motivo dello spostamento.

Nell’autodichiarazione si dovrà affermare che il viaggio è motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Divieto assoluto di spostamento per persone in isolamento domiciliare obbligatorio o positive al virus. Attenersi, oltretutto, ai nuovi vademecum. “Pazienza e buon senso. Ce la faremo, tutti assieme. Castellammare di Stabia ed il Paese intero non lasceranno vincere il virus!”. Così il sindaco stabiese – Gaetano Cimmino – incoraggia la cittadinanza in seguito agli avvenimenti delle ultime ore.

Emanuela Francini