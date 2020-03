Coronavirus, Castellammare: numero verde spesa e farmaci a domicilio

Attivato il numero verde per richiedere il servizio gratuito per la consegna a domicilio di spesa e farmaci. Un’iniziativa per tutelare e facilitare gli anziani non autosufficienti o disabili soli, che non hanno parenti a cui rivolgersi.

Il numero 800960528 resterà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

L’attività di volontariato è promossa dalla III commissione consiliare e dall’assessorato alle Politiche Sociali e sarà da oggi a disposizione del Comune di Castellammare. Si distribuirà anche in un servizio di supporto psicologico per dare sollievo a chi ha necessità di confronto e conforto e supportare in maniera indiretta le forze di emergenza sanitaria e l’operatività degli interventi di primo soccorso e assistenza.

La spesa per generi alimentari, del resto, è uno dei comprovati motivi di necessità che abilita la cittadinanza a muoversi secondo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo 2020. Per mobilitarsi è necessario compilare l’autocertificazione, scaricabile dal sito del ministero dell’Interno, da esibire in caso di richiesta da parte della polizia municipale o delle forze dell’ordine, in cui si spiega il motivo dello spostamento.

Nell’autodichiarazione si dovrà affermare che il viaggio è motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Divieto assoluto di spostamento per persone in isolamento domiciliare obbligatorio o positive al virus. Attenersi, oltretutto, ai nuovi vademecum. “Pazienza e buon senso. Ce la faremo, tutti assieme. Castellammare di Stabia ed il Paese intero non lasceranno vincere il virus!”. Ad affermarlo il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino incoraggia la cittadinanza in seguito agli avvenimenti delle ultime ore.

Emanuela Francini