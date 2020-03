Coronavirus in Campania: chiusi barbiere, parrucchiere, centri estetici

Ad integrazione del Dpcm del 9 marzo 2020, inoltre, per i Centri di Riabilitazione della Campania l'attività può continuare con l'obbligo tassativo dell'uso di tutti i dispositivi di protezione

Coronavirus in Campania: con apposita ordinanza il governatore Vincenzo De Luca ha disposto con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la chiusura degli esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere, centri estetici.

“In questa crisi i nostri concittadini stanno ridefinendo le gerarchie di vita, – ha detto de Luca – riscoprendo le cose importanti davvero: le nostre famiglie, i nostri padri, i nostri figli. Per anni ci siamo persi in stupidaggini e in un clima di aggressività permanente. Ora stiamo capendo che ci sono cose importanti e cose che sono insignificanti.