Qualche giorno fa vi dicevamo della decisione presa dal governo spagnolo di far disputare Barcellona-Napoli, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, regolarmente a porte aperte. Arriva ora però il contrordine.

Il peggioramento generale della situazione riguardante il Coronavirus (aumento dei contagi in Spagna e decreto del Presidente del Consiglio Conte che sospende le gare in Italia, ad eccezione delle sfide internazionali) ha fatto cambiare idea sulla gara del 18 marzo. Il Camp Nou sarà chiuso ai tifosi.

Ad ufficializzare la notizia è proprio il Barcellona, che ha accettato senza remore la decisione presa dalla Generalitat de Catalunya, l’amministrazione catalana. Il tweet del club blaugrana recita precisamente “L’incontro di Champions League in programma per mercoledì 18 marzo Barcellona-Napoli sarà giocato al Camp Nou a porte chiuse”.

L’iniziale libertà di ingresso per i tifosi era dovuto al fatto che Napoli e la Campania non erano tra le zone rosse e che la Spagna stava rivestendo un ruolo marginale sul contagio da Covid-19. Ma era prevedibile che la disposizione sarebbe stata ridiscussa. Una volta disputati gli ottavi di Champions League e Europa League, la UEFA dovrà valutare in che modo far proseguire i suoi due tornei più importanti.

Salvatore Emmanuele Palumbo