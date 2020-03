A MovieMag questa settimana: approfondimenti sulla programmazione di Rai Movie, storia e curiosità di film in uscita e un’intervista esclusiva a Luisa Ranieri nell’appuntamento di mercoledì 11 marzo alle 23.25 su Rai Movie e nella programmazione notturna di Rai1.

L’attrice napoletana è tornata in tv nei panni di Carmela, protagonista della fiction La vita promessa, che racconta la saga dei Rizzo, una famiglia di siciliani emigrati in America.

Nel faccia a faccia con Federico Pontiggia, Luisa Ranieri ha parlato di cosa abbia significato interpretare Carmela, ritratto di donna forte e volitiva, simbolo di emancipazione femminile. L’attrice ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera e ha concesso qualche confidenza sulla sua relazione con Luca Zingaretti. Ha parlato dell’affetto che li unisce, dell’onestà e della bontà dell’attore romano e del privilegio di essere la sua compagna.

Cameron Diaz e Toni Colette, invece, sono le protagoniste del film In her shoes – Se fossi lei in programma su Rai Movie, e a cui è dedicato un approfondimento. Il film, diretto da Curtis Hanson, racconta la storia di due sorelle completamente diverse che hanno in comune solo la misura delle scarpe.

Grande attesa per l’uscita di Mulan, rivisitazione in chiave live action del Classico d’animazione Disney del 1998. Abbiamo intervistato la regista Niki Caro, che ci ha raccontato ogni aspetto della costruzione del kolossal.

Dopo i film di prossima uscita, si passa ai film mai usciti: nella rubrica See You Next Wednesday, Alberto Farina ci accompagna alla scoperta dell’insolito destino dei film girati e mai distribuiti, come The day the clown cried, uno dei più celebri casi di film “perduti” della storia del cinema. Nel film del 1972 Jerry Lewis interpreta un clown, imprigionato in un campo di concentramento nazista durante la Seconda guerra mondiale. Ma non è la sola pellicola ad aver subito questo destino, avremo modo di conoscerne altre.

Esplorando la storia del cinema e della tv, MovieMag ricorda Virna Lisi, nota per l’eleganza e per la sensibilità, nella sua lunghissima carriera ha attraversato con disinvoltura molti generi, lavorando con tutti i grandi registi dell’epoca, da Monicelli a Luigi Zampa.

Curioso il tema dell’intervista a Paola Jacobbi, la critica cinematografica mostra l’evoluzione dei film sulla fine del matrimonio. Nel notiziario i maggiori esperti del settore cinematografico ci parlano delle misure di tutela adottate per far fronte al coronavirus.

Chiude la puntata il Cineoroscopo di Simon & the Stars.

MovieMag è un programma di Gida Salvino, Alberto Farina, Federico Pontiggia e Gianluca Russo con la collaborazione di Katia Nobbio. Regia di Luca Postiglioni.