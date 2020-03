E’ un momento delicato e particolare per il Paese. Serve responsabilità e un piccolo sacrificio per superare l’emergenza #Coronavirus. Seguendo le direttive del Governo, invitiamo tutti a “restare a casa”. E’ l’unico modo per mettere alle spalle questo momento drammatico.

Non c’è alternativa al porta a porta in questo momento. C’è bisogno di circolare il meno possibile e a partire dal 16 marzo tutta la città potrà osservare il “porta a porta” a Torre del Greco. Abbiamo deciso, quindi, di anticipare l’istituzione del “porta a porta” allargato a tutta la città, proprio con l’obiettivo di affrontare con maggiore responsabilità questo momento di emergenza.

Quindi non sarà necessario raggiungere gli ex ecopunti o i punti di prossimità, ma basterà depositare il rifiuto in corrispondenza della propria abitazione, così da limitare al minimo le uscite di casa.

Considerata l’emergenza e le restrizioni imposte, la distribuzione dei kit buste non potrà essere garantita. Pertanto, le nuove utenze potranno depositare i rifiuti in una qualsiasi busta della spesa, preferibilmente biodegradabile per l’umido, trasparenti per le altre frazioni. Le uniche buste da NON utilizzare sono i sacchi neri.

Restando a casa possiamo impegnare il nostro tempo leggendo un libro, tenendoci aggiornati e perché no, fare la #differenziata. Abbiamo sicuramente più tempo per seguire le regole del riciclo. Innanzitutto rispettando alla lettera il #calendario di conferimento. In merito a questo punto bisogna fare un ulteriore appello alla cittadinanza. Gli operatori della Buttol hanno notato che molti cittadini confondono il giorno di conferimento con il giorno di raccolta. Alla luce di questo chiariamo ulteriormente: il calendario distribuito, visibile sulla pagina Facebook “Torre del Greco si differenzia” e sui siti web dedicati www.torredelgrecosidifferenzia.it e www.buttoltorredelgreco.it, indica esattamente il giorno in cui conferire il rifiuto.