Il coordinamento delle Società, associazioni ed organizzazioni sportive di Gragnano ci tiene fortemente a rappresentare la sua vicinanza e partecipazione alla campagna istituzionale di sensibilizzazione del mondo dello sport #distantimauniti.

La campagna è partita ieri sui social dell’Ufficio per lo sport, é promossa dal Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora ed é realizzata con il contributo della Società “Sport e Salute”.

Segue il comunicato del gruppo:

“Siamo consapevoli della situazione di emergenza coronavirus (Sars-Cov2) e abbiamo scelto di fare la nostra parte, sospendendo già anzitempo le nostre attività.

Come società, associazioni sportive ed organizzazioni presenti ed operanti sul territorio della ‘Città della Pasta’ restiamo collegati in maniera virtuale con tutti i nostri associati: anziani, adulti e ragazzi che partecipano abitualmente alle nostre attività.

Lo sport non è solo competizione e mezzo per raggiungere la prestazione fisica, ma anche e soprattutto uno dei veicoli utili per raggiungere il benessere psico-fisico e per attuare praticamente una parte delle politiche sociali.

Sposiamo dunque sia la campagna #iorestoacasa che quella #distantimauniti, per sottolineare non solo l’importanza, la improrogabile ed impellente necessità di seguire le misure adottate dal Governo Italiano, ma anche per far percepire a chi ci segue e a chi non ci conosce ancora che in un momento storico di così enorme difficoltà #noicisiamo“.

Seguono le firme delle società

Società associazioni sportive ed organizzazioni della Città Gragnano e/o che vi operano abitualmente e che al momento hanno aderito all’iniziativa. Si aggiungerà senza problemi chi aderirà spontaneamente o che riusciremo a raggiungere successivamente:

Nuova Lions Gragnano Presidente Antonio Gentile e Dir. Sportivo Vito Gallotti; Ginnastica Ritmica Sfera Presidente dott. Mauro Chirico e Dir. Sportivo dott.ssa Roberta Palladino; San Paolo 1970; Evolution Sport; Sales Volley Gragnano Presidente avv. Lucio Lucibelli; Scuola delle Arti Presidente Consiglia Palomba; Ego Center Presidente Lucia Esposito; Big Gym; Ritmo Latino Presidente Luigi De Simone e Dir. Sportivo Tiziana Vitiello; Dance School di Monica Nappi e Angela Zingone; Team Pugilistica Stabiese Boxe; Polisportiva giovanile salesiana Kenia Presidente Gianfranco Cipriano e Dir. Sportivo Nino Troiano; Arte del Movimento; Gragnano in corsa Presidente Vincenzo Petrone; VinSeb sport; Centro Danza Laborart Maria Rosaria Cannavale; Vamos Gragnano S.Maria calcio a 5 Dir. Generale Gennaro Di Vuolo; Harmony Center Dir. Sportivo Anna Caiazzo; Giallo Bleu Gragnano calcio a 11 seconda categoria; Compagnia Arcieri di Real Valle Presidente Rosario Lungarini; Academia de Baile Salsa Forever Dir. tecnico/artistico Emilio Amendola; Moscati Campania Dir. Tecnico Salvatore Nastro; Educazione motoria nel periodo evolutivo dott. Andrea Ippolito.