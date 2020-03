Il desiderio di allattare il proprio bambino dovrebbe essere un’attività da fare in tranquillità e senza pressioni, ma purtroppo a volte si é preda dell’ansia e dei conigli non richiesti e forse é necessario rivolgersi a veri esperti, l’associazione Allattamento IBCLC, Consulenti Professionali in Allattamento nasce proprio per dare un aiuto concreto alle mamme che vogliono allattare.

Il gruppo di IBCLC sono Consulenti Professionali in Allattamento, con esperienza diretta di maternato, che si occupa da diversi anni di offrire aiuto concreto alle mamme al fine di renderle in grado di rispondere ai bisogni del proprio bambino.

“Il gruppo specializzato in allattamento si occupa inoltre di fornire informazioni e sostegno in modo che ogni mamma possa prendere le decisioni migliori per la sua famiglia attraverso una consulenza qualificata in allattamento, basata su evidenze scientifiche, che corrisponde ai bisogni individuali di ogni singola triade genitori-bambino”.

Segue Comunicato stampa dell’Associazione

“L’associazione Allattamento IBCLC è vicina in questo momento a tutte le mamme ed ai loro piccoli, abbiamo creato questo comunicato stampa da diffondere affinché le mamme che desiderano allattare il loro bambino lo possano fare in tranquillità e senza subire pressioni.

In questo periodo alcune di noi sono disponibili ad effettuare consulenze telefoniche gratuite alle mamme che hanno dubbi o che necessitano ulteriori informazioni riguardo al loro allattamento”.

Di seguito i riferimenti:

Laura Cocchetti 3485451043

Paola Colombo 3477533966

Grazia de Fiore 3384997470

Andrea Ippolito