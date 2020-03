Al via la campagna social di Medici, infermieri e operatori sanitari del Policlinico di Bari per fermare il virus e richiamare al senso di responsabilità di tutti i cittadini italiani.

“Io resto in corsia, tu resta a casa!” é una breve frase ma concisa, che speriamo raggiungerà milioni di italiani e li renderà ancora più consapevoli di ciò che sta accadendo all’interno delle strutture ospedaliere italiane.

I medici dei reparti del Policlinico di Bari, tra i quali pronto soccorso, la rianimazione e tutti quelli in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus, con gli ashtag #iorestoincorsia #turestaacasa postano foto mentre sono al lavoro, invitando gli italiani a restare appunto a casa.

Foto scattate anche per il direttore generale del Policlinico, dott. Giovanni Migliore, il primario del reparto di rianimazione dott. Salvatore Grasso e presidente della scuola di medicina, dott. Loreto Gesualdo.

I reparti si sono mobilitati per questa tragica emergenza nazionale, che vede i numeri dei positivi al virus crescere sempre di più e che ha portato la SIAARTI a diramare un nuovo documento dove si privilegia la “maggior speranza di vita”, e che prevede dunque, tra le altre cose: “quali pazienti sottoporre a trattamenti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti i pazienti che arrivano, non tutti con le stesse chance di ripresa”.

Il Dipartimento della Protezione Civile Italiano riportava ieri i seguenti dati: 12.462 positivi, deceduti 827, guariti 1.045 (11 marzo ore 17.00).

Andrea Ippolito