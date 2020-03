Si è insediata ieri mattina, al Comune di Sorrento, una task force di esperti per monitorare l’andamento dell’emergenza legata al coronavirus Covid-19 e trovare soluzioni ad eventuali problematiche in ambito comunale.

Ne fanno parte, per ora, il chimico Raffaele Attardi ed il medico Franklin Picker che affiancheranno il sindaco, Giuseppe Cuomo per tracciare, a cadenza quotidiana, un quadro della situazione nella città di Sorrento.

“Il lavoro degli esperti, che ringrazio per il loro impegno a favore della collettività, non si sostituisce ovviamente a quello del Coc, il Centro Operativo Comunale, deputato alla gestione delle emergenze – puntualizza Cuomo – Ho chiesto di avvalermi del contributo di Picker e di Attardi, entrambi di comprovata esperienza nei rispettivi campi, per essere pronti ad affrontare ogni eventuale scenario possa verificarsi nella nostra città. Quotidianamente faremo un’analisi di quello che è possibile attuare, per aiutare i cittadini ad affrontare questa difficile prova”.