A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il sindaco Raffaele De Luca ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio per verificare il rispetto delle nuove disposizioni da parte dei cittadini ed esercenti pubblici. In azione una pattuglia della Polizia Locale ed una degli operatori del Gruppo comunale di protezione civile che hanno perlustrato il territorio palmo a palmo, assicurandosi che fossero aperte soltanto le attività di cui all’allegato 1 del provvedimento governativo.

Le verifiche hanno riguardato anche una decina di cittadini fermati in strada ai quali è stato richiesto il motivo della loro presenza. Tutti sono risultati in possesso di regolare auto-certificazione.

“Ho deciso di intraprendere questa strada a tutela della salute dei miei concittadini – afferma il titolare della fascia tricolore, che è stato affiancato dal comandante dei vigili, Gennaro Balzano e dalla vicecoordinatrice Sandra Ardito – soltanto attenendoci alle regole dettate dalle autorità avremo l’opportunità di spezzare la catena di diffusione del virus e tornare alla normalità. Ringrazio di cuore tutti i componenti del Centro Operativo Comunale che si dedicano ininterrottamente all’assistenza ed al supporto della popolazione in questo momento di grave difficoltà”.

In conclusione il sindaco De Luca ha lanciato un nuovo, accorato, appello ai cittadini di Trecase: “Le disposizioni restrittive in atto non vi esimono dal rispetto del calendario della raccolta differenziata. Purtroppo in molte strade si stanno formando discariche a cielo aperto che contribuiscono a rendere la situazione igienico-sanitaria del paese ancora più critica”. Per informazioni e indicazioni utili i cittadini possono telefonare ai numeri 081.5369670 (polizia locale), sempre attivo, e 081.5369670 (9.00/13.00 – 17.00/20.00).