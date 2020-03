I pediatri della SIP, Società italiana di Pediatria, preparano un documento per questa emergenza coronavirus e lo pubblicano sui loro portale web.

La SIP pone l’accento sull’importanza che anche i bambini seguano tutte le misure di prevenzione e di igiene consigliate dalle autorità sanitarie per gli adulti e dice che le misure igienico sanitarie “vanno rispettate con precisione“

Andrà tutto bene, è il motto che sentiamo già da qualche giorno, che si sta diffondendo su tutti i social network, e che anche i pediatri riportano sul loro documento.

All’interno del documento si descrivono anche alcune attività che si possono svolgere in casa con i propri bambini, tra queste anche guardare la tv responsabilmente e leggere ovviamente dei libri.

La SIP aggiunge, sulle attività: “ogni mamma e papà ne saprà inventare una giusta per il proprio bambino”.

I consigli dei medici pediatri italiani li puoi leggere direttamente qui: Coronavirus i consigli dei pediatri

Ecco un estratto dal documento della SIP

“Cosa si può fare in casa?

Possiamo fare tante di quelle cose…Ad esempio cercare tra le cose vecchie, e trovare qualcosa da mostrare ai nostri bambini di come eravamo, come giocavamo, dove siamo andati in vacanza. O leggere assieme, guardare atlanti, o perché no anche un libro di cucina.

O ancora sentire musica, scegliendo quello che ci piace e che può piacere.

O giocare, con giochi vecchi, giochi nuovi o anche nessun gioco, solo quello che troviamo in giro: tappi di sughero, scatole di cartone, spaghi, carta colorata, colla, plastilina.

O guardare dalla finestra e commentare, quello che si vede e quello che non si vede più.

O usare, questa volta bene, il cellulare, per chiamare i nonni e chiedere come stanno, o l’amico della scuola. Insomma, non bisogna per forza ricorrere alle cose pronte, video, audio o altro.

Ci si può fare venire qualche idea da soli, sarà più divertente”.

Andrea Ippolito