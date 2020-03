Fincantieri sospende le attività fino al prossimo 29 marzo. Una decisione giudiziosa, a tutela della salute dei lavoratori in seguito all’emergenza sanitaria internazionale per il Covid-19.

È stata adottata in seguito alle segnalazioni giunte da parte dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori del cantiere. Le condizioni in cui si sono trovati costretti a lavorare non sono state conformi alle misure di sicurezza. Hanno riscontrato non poche difficoltà nel mettere in atto le disposizioni previste dal Dpcm del premier Conte, in particolare l’obbligo relativo al rispetto della distanza interpersonale di un metro tra una persona e l’altra.

A preoccupare particolarmente l’amministrazione per una probabilità di contagio tra i lavoratori, tanto da giungere a scrivere una lettera, ci sono stati i casi di positività al coronavirus (Covid-19) emersi presso i siti di Marghera e Muggiano.

“All’azienda chiedo di valutare qualsiasi iniziativa mirata alla tutela della salute dei lavoratori del cantiere di Castellammare di Stabia, ivi compresi l’eventuale sospensione temporanea delle attività e l’utilizzo di ammortizzatori sociali per salvaguardare i lavoratori e le loro famiglie fino al termine della fase emergenziale”. Così Cimmino con l’amministratore unico di Fincantieri.

Una volta esaudita la sua richiesta, il suo appello va agli operai: “comprendiamo il disappunto degli operai, costretti alle ferie forzate piuttosto che all’adozione di ammortizzatori sociali che avrebbero garantito maggiore serenità alle loro famiglie”. Poi, invita gli stabiesi del cantiere Muggiano ad evitare di rientrare nel proprio domicilio o, quantomeno, di porsi in isolamento volontario. “Niente contatti sociali, chiudetevi in casa. Agite con coscienza e senso di responsabilità, perché una leggerezza può rovinare la vita di migliaia di persone. Limitare la diffusione del contagio è fondamentale per tutelare la salute di tutti i cittadini e anche dei vostri familiari”, spiega sempre il sindaco, e conclude: “Ora più che mai occorrono pazienza e maturità per vincere questa sfida”.