Coronavirus, la storia d’amore interrotta dalla malattia di Luigi e Severa

Una storia d’amore finita a causa del coronavirus a Bergamo. È quanto accaduto a Fibbio di Albino, un piccolo paesino non lontano da Bergamo. Lo stesso giorno sono deceduti due coniugi, entrambi contagiati dal Covid-19. Marito e moglie sono mancati a due ore di distanza l’uno dall’altra. A rendere nota la storia è stato il figlio con un post sul proprio profilo di Facebook. I coniugi di Fiobbio di Albino si chiamavano Luigi e Severa, avevano rispettivamente 86 ed 82 anni ed erano sposati da ben 62 anni.







“Ciao papà e mamma, – ha scritto il figlio Luca su Facebook – questo brutto virus vi ha portato via tutti e due nello stesso giorno: bisticcerete anche lassù?”. Luca e sua sorella Monica non hanno avuto modo di assistere i genitori in ospedale a lottare contro il coronavirus. Il virus ha sopraffatto la coppia. Luigi e Severa, risultati positivi al tampone, erano stati ricoverati in ospedale. La febbre alta, le crisi respiratorie.

A quel punto i medici hanno cominciato le terapie, ma l’età avanzata dei due ha complicato le cose. Il viaggio insieme di Luigi e Severa, cominciato 62 anni fa, è finito a causa del virus a Bergamo. La morte è avvenuta il 10 marzo scorso. Anche il funerale della coppia non si terrà, in linea con quanto accaduto per altri casi. Il coronavirus ha interrotto la loro storia d’amore, ma i due sono ricordati dal figlio. “Continuerete a bisticciare anche lassù? Credo di sì, ma poi finiva tutto in un abbraccio! – si legge nel post – Sarete sempre nei nostri cuori! Vi voglio bene! Buon viaggio”.