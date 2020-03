Sabato 14 marzo avrà luogo il trattamento di sanificazione e disinfezione del territorio comunale. L’intervento sarà effettuato in orario mattutino, a partire dalle ore 5. Il trattamento sarà eseguito da personale specializzato della ditta “Consorzio Gema”, munito di automezzi ed attrezzatture idonee. Nel corso dell’intervento saranno utilizzati prodotti disinfettanti registrati al Ministero della Salute.

Si raccomanda ai cittadini di chiudere finestre e balconi durante il trattamento e di non sostare all’esterno per evitare contatti accidentali con la soluzione nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di sanificazione e disinfezione.

Ieri sono iniziati i controlli da parte della polizia locale e della protezione civile a carico delle persone intercettate per strada. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni rese mediante auto-certificazione che verranno passate al setaccio al fine di verificarne la veridicità. La dichiarazioni mendaci comportano il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito dall’art.650 c.p., sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Inoltre, presso il Centro Operativo Comunale di Trecase, ubicato all’interno del bene confiscato di via Antonio Sciesa 46, ormai acquisito al patrimonio comunale, la Protezione Civile fornisce assistenza per la stampa e la consegna dei moduli delle autodichiarazioni richiesti per gli spostamenti.

“Chiediamo la massima collaborazione da parte dei nostri concittadini – afferma il sindaco Raffaele De Luca – dobbiamo tenere duro per vincere insieme questa battaglia”. Per informazioni e indicazioni utili i cittadini possono telefonare ai numeri 081.5369670 (polizia locale), sempre attivo, e 081.5369670 (9.00/13.00 – 17.00/20.00).