Ore 17.10 apriamo il sito del Dipartimento della Protezione Civile Italiana e assistiamo inermi ai numeri che scorrono sullo schermo, i morti di oggi sono 250 e 181 i guariti, mentre il totale riporta: 14.955 positivi, 1.266 deceduti, 1.439 guariti.

Nel frattempo ieri sono giunte all’Aeroporto di Fiumicino le oltre 30 tonnellate di materiale sanitario donate dalla Cina, mentre il team di medici cinesi, già esperto della malattia da coronavirus, inizierà prestissimo a collaborare con i colleghi italiani.

Gli esperti dalla Cina infatti, oggi hanno iniziato a studiare la situazione dell’epidemia italiana e rimarranno nel nostro stato almeno 10 giorni, domani invece saranno presso l’Istituto Spallanzani di Roma per acquisire informazioni dai nostri medici e per fornirle altrettanto.

Non siamo soli

Dal Segretariato Generale della Croce Rossa Italiana (diretta Corriere TV) apprendiamo prima le parole di Luigi Di Maio e poi del Vice presidente della Croce Rossa cinese:

“Non Siamo soli, l’Italia non é sola e ciò che conta nella vita é aiutarsi l’un con l’altro…fare qualcosa per il prossimo perché solo quando aiuti vieni aiutato, e l’esempio di oggi é una dimostrazione del fatto che l’Italia é sempre stata solidale, e grazie a questo riceve solidarietà…noi stiamo riscoprendo il senso di comunità in Italia, superando gli individualismi, gli egoismi…

Il Ministro degli esteri Italiano ha anche detto che “grazie alla collaborazione del movimento della Croce Rossa” l’Italia é riuscita “ad ottenere non solo questo materiale che stiamo ricevendo, ma abbiamo ottenuto disponibilità da aziende per acquisto di altro materiale…”

Solidarietà e possibili soluzioni

Il Vice presidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan é capo delegazione della squadra dei 9 medici esperti della Croce Rossa cinese e della Commissione Nazionale della Sanità della Cina, esprime “i sentimenti e l’amicizia del popolo cinese” e racconta della solidarietà ricevuta dall’Italia nel momento del bisogno:

“…quando é accaduta questa epidemia in Cina abbiamo ricevuto da parte dell’Italia aiuto e sostegno, quindi siamo venuti anche per ricambiare…siamo venuti qui con 32 tonnellate di materiali, tra cui macchinari per la ventilazione, tute e mascherine, nonché medicine antivirus oltre al plasma dei nostri ricoverati e dei guariti, quindi ci auguriamo di poter combattere questa battaglia contro il coronavirus…”

Continua il vice presidente: “abbiamo portato questi materiali…attraverso un lavoro ad hoc…abbiamo portato anche la settima versione della soluzione clinica contro il covid-19, che é la versione più aggiornata in questo momento, abbiamo anche portato l’ultima versione, la sesta versione, del piano di controllo e di prevenzione del covid-19…”

Andrea Ippolito