Vediamo insieme il chiarimento della Regione Campania all’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020, che stabilisce alcuni punti che scaturiscono dall’ “adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio…”

La Regione ci tiene a mettere all’attenzione che un “ulteriore incremento delle positività al virus” può determinare il “possibile rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni allo stato idonee a fronteggiare l’emergenza…”

Il chiarimento ci dice anche che “è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane”, e che quindi “risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale”.

Il chiarimento recita quanto segue:

1. L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020.

2. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.

Puoi scaricare qui il PROVVEDIMENTO

Andrea Ippolito