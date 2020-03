La SSC Napoli lancia una bella iniziativa tramite il suo profilo Instagram. La società appuntamento a tutti i tifosi alle 19.45 di oggi per cantare tutti al balcone il celebre coro “Un giorno all’improvviso”.

Si prova in tutti i modi a resistere durante questa situazione di emergenza, che ci costringe un po’ tutti a restare chiusi in casa. E visto che il tifo non conosce limitazioni e decadenze, quale modo migliore se non far partire all’unisono le tante voci azzurre.

Il Napoli invita a far girare il messaggio tramite l’hashtag #HaDaPassaANuttata.

Appuntamento quindi alle 19.45, ci vediamo tutti fuori alle finestre e ai balconi per partecipare al flashmob azzurro. Nel caso non ricordaste il testo del coro, ecco a voi le parole da cantare:

Un giorno all’improvviso

mi innamorai di te

Il cuore mi batteva

non chiedermi perché

Di tempo ne è passato

Ma siamo ancora qua

E oggi come allora

Difendo la città

Salvatore Emmanuele Palumbo