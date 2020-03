Dopo la riunione dei capigruppo dei partiti locali presso l’aula consiliare del 10 marzo, che si sono ritrovati in perfetta armonia in un momento cosi delicato per l’intero paese, nella città pomiglianese si sono applicate delle regole restrittive attenendosi ai decreti governativi del Presidente Giuseppe Conte e alle ordinanze regionali emanate dal Governatore Vincenzo De Luca, che di giorno in giorno si sono fatte sempre più severe e serrate proporzionate ai comportamenti scellerati di alcuni cittadini nell’intero territorio Campano.

A Pomigliano i primi a scendere in campo a pugno duro sono stati i caschi bianchi del Comandante Luigi Maiello che tutt’oggi stanno effettuando a ritmi serrati rigidi controlli per le strade accertandosi che tutti rispettino le regole dell’isolamento presso le proprie abitazioni e il divieto di assembramenti. I primi controlli hanno subito individuato i “disertori”, multato un ristoratore che ha continuato a servire ai tavoli senza rispettare le norme del decreto governativo e alcuni cittadini che hanno rilasciato false dichiarazioni alla municipale nell’autocertificazione. Circa una ventina i trasgressori sanzionati con l’applicazione dell’ articolo 650 del codice penale, i controlli proseguono soprattutto dopo che il sindaco Russo ha ufficializzato l’applicazione dell’ordinanza n° 15 della giunta della Regione Campania emanata il 13 marzo dal Governatore De Luca, ovvero sarà applicato l’isolamento per 14 giorni con obbligo fiduciario del soggetto che trasgredisce all’ordinanza e rilascia false dichiarazioni sulle autocertificazioni.

Ma il compito della municipale non è solo questo. Il Colonello Luigi Maiello in una conferenza social garantisce una “task force” che si occuperà dei cittadini della loro salvaguardia, ma anche dei loro bisogni, spiega che è nata l’UMAC ovvero l’ unità mobile di assistenza al cittadino in mountain bike, formata da agenti locali, dalla Protezione Civile e dai volontari delle varie associazioni del territorio certificate, che si occuperanno di quei soggetti isolati dalla rete cittadina. Maiello invita i cittadini a diffidare dei truffatori e speculatori che potrebbero presentarsi alla porta con false dichiarazioni.

Il piano emergenza Covid 19 nella città Pomiglianese prosegue con la calendarizzazione per la sanificazione cittadina, l’assessore all’ambiente Mariagrazia Tartari ne ha annunciato l’avvio con ordinanza cittadina e conferenza via Web. La sera del giorno 13 è partita la sanificazione delle strade che si protrarrà con scadenze fisse settimanali fino alla fine del mese, senza escludere i parchi pubblici cittadini anche se al momento sono chiusi.

Non mancano momenti di aggregazione, flashmob con canti e balli organizzati dai balconi nei diversi quartieri cittadini, dai palazzi scendono striscioni e disegni di arcobaleni grazie all’iniziativa di solidarietà promossa dal comune “Andrà tutto bene”.

Un video social realizzato dai commercianti della movida pomiglianese commuove e dà speranza alla città, il loro un messaggio fatto di ottimismo e resilienza espressione di un forte senso civico e d’appartenenza della categoria che più si genuflette al virus, perché Pomigliano negli ultimi anni ha concentrato la sua crescita commerciale e ricchezza sulla movida notturna e sul business della notte, ed ora che le strade sono vuote e la volontà dell’uomo soccombe alla violenza di un nemico invisibile non resta che la speranza e la fratellanza con l’augurio che al più presto si torni alla normalità.

Cinzia Porcaro