Ci si sveglia di buon mattino e si cercano subito le notizie inerenti questo nuovo flagello coronato, i canali ormai sono tutti dedicati ad esso, quindi trovarlo è facile.

E si arriva nel paese di una corona, l’Albione, la cara vecchia Inghilterra ed in particolare il suo nuovo, geniale primo ministro Johnson. Ha avuto un’idea geniale, fare ammalare il 70% della nazione e così per la legge di Charles Darwin, ovvero la selezione naturale, moriranno soltanto gli anziani e gli immunodepressi.

Noi Italiani, siamo di parere discorde per fortuna e le nostre autorità stanno tutelando tutti, anche se purtroppo sono proprio i più deboli ad andarsene.

Facciamo di tutto per non fare la stessa fine tant’è che domenica 15 marzo dalla Basilica Pontificia Ave Gratia Plena in Torre Annunziata, alle ore 11, si officerà una Santa Messa, rivolgendosi alla Madonna della neve.

Si è vero siamo diversi dal mondo celtico, siamo Mediterranei ed amiamo la vita, che per noi non è solo un numero, ma un blocco di emozioni che non sanno mai finire. La funzione religiosa sarà trasmessa in diretta su facebook sulle pagine de “il Gazzettino vesuviano” e sulle pagine “Madonna della neve” e “Racconti e Ricordi di Torre Annunziata”.

La Fede per alcuni è un rifugio, per altri una perdita di tempo, ma per molti è motivo di vita e di speranza.

Ernesto Limito