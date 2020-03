Coronavirus in Campania, i casi positivi salgono a 333. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che ieri sono stati esaminati 44 tamponi presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’aragona di Salerno di cui 17 risultati positivi; 36 tamponi presso il Moscati di Avellino, di cui 15 positivi e 86 tamponi al Cotugno, di cui 13 positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni, – ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca – come quella degli Ordini dei Farmacisti e delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia. Ci è stata segnalata l’importanza in questi giorni del Servizio farmaceutico ‘a battenti chiusi’, sottolineata in particolare dall’Ordine di Napoli.







In casi di particolare criticità o laddove non venisse garantito un adeguato sistema di protezione individuale al personale presente, con la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, abbiamo disposto la facoltà per gli esercizi farmaceutici di favorire il lavoro a battenti chiusi. Ma colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento sentito a tutti i farmacisti e al personale del comparto per l’impegno quotidiano e il prezioso contributo che stanno dando alle azioni di contenimento della diffusione dell’epidemia”.