Quando il Governatore De Luca parla di testa per dividere le orecchie, forse, non esagera. Il caso e quello dei due giovani napoletani fermati mentre passeggiavano, verso la mezzanotte di ieri, in via Toledo.

I carabinieri della compagnia Centro hanno notato i due giovani nel corso dei continui controlli anti-contagio mentre, appunto, erano in strada, nel centro della città, per raggiungere la casa di un amico per recuperare un comando, un joypad per console per poter giocare.

In assenza quindi di giustificato motivo i due giovani un 21enne e un 22enne sono stati denunciati secondo quanto previsto dai decreti governativi e regionali.