Giorni di costante attività per la Polizia Municipale di Volla. 450 persone controllate, 70 esercizi commerciali per i quali è stata verificata la chiusura, 10 posizioni al vaglio per verifiche di eventuali false autochiarazioni con possibile conseguente denuncia.

Questi sono i numeri del lavoro fatto negli ultimi tre giorni, a loro è andato il ringraziamento del sindaco Pasquale Di Marzo per l’enorme lavoro che stanno facendo.

Ma il ringraziamento del sindaco va a loro perché come tutti sanno nei giorni festivi la Polizia Municipale di Volla non lavora perché l’ente non ha fondi per pagare loro i festivi, eppure gli stessi, in questa situazione drammatica e volontariamente, garantiranno la loro presenza anche la domenica.

Pertanto domani domenica 15 marzo il Comando di Polizia Municipale di Volla sarà aperto al pubblico al servizio della collettività Vollese.