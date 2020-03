Riportiamo le dichiarazioni del sen. Claudio Barbaro, presidente dell’Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) con una nuova richiesta di incontro con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per affrontare la situazione di estrema urgenza in cui si trovano i settori del fitness e del wellness, all’indomani delle nuove misure straordinarie previste dal Governo che ignorano del tutto il mondo dello sport.

ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) è uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin dalla sua costituzione, nel 1994, è riconosciuto dal CONI.

Segue Comunicato dell’ASI

Le anticipazioni sulle misure economiche ventilate dal Governo, per sostenere il comparto sportivo, appaiono inadeguate e insufficienti.

C’è solo una strada per sostenere un settore che coinvolge venti milioni di italiani: dare seguito alla richiesta di un tavolo tra Governo, istituzioni sportive e operatori: un mondo finora clamorosamente ignorato.

La nostra richiesta d’incontro è ormai vecchia di giorni: trascurare il mondo dello sport e chi lo promuove rappresenta non solo una grave mancanza ma anche un autogol per quanto gli operatori potranno consigliare a chi deve decidere sulle sorti di un settore – così utile anche per la collettività con i suoi risvolti sociali, legati al benessere psicofisico – ormai in ginocchio.

Solo per il comparto del fitness è stimato il dato di oltre 45 milioni di euro il danno economico a settimana in questo periodo di emergenza epidemiologica.

Il mondo dello sport vuole essere ascoltato e trasmettere la propria esperienza.

E con forza continua a sostenere l’esigenza di:

Misure di sostegno alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Istituzione di un fondo di solidarietà in favore dei collaboratori (allenatori, istruttori, dirigenti, amministrativi) delle Asd e Ssd

Sospensione dei canoni di locazione

Istituire presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza un fondo per le utenze, atto a sostenere la ripresa economica per gli impianti sportivi

Ridurre o sospendere il pagamento dei canoni per l’impiantistica sportiva pubblica e privata

Istituire presso Sport e Salute un fondo per risarcire i costi sostenuti per la copertura assicurativa dei tesserati (polizza infortuni, polizza Rct) nel periodo di emergenza

Sospensione del pagamento delle utenze

Sospensione delle imposte relative alla gestione degli impianti

Consentire ai tesserati che non hanno potuto fruire degli impianti di dedurre integralmente i costi di abbonamento

Queste misure, senza se e senza ma, se si vuole far ripartire un settore fondamentale per il nostro Paese.