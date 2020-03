Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e vicepresidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio Cosimo Sibilia, esorta a restare a casa e ad avere un comportamento responsabile.

Il Consiglio Direttivo della Lega ha disposto infatti lo stop a tutte la attività, l’incontro é avvenuto in sessione straordinaria (video conferenza) il 9 marzo 2020.

Il CD della Lega Nazionale Dilettanti “nel rispetto delle prescrizioni inserite nel dpcm sull’emergenza Covid19, ha adottato il provvedimento di sospendere tutte le attività fino al prossimo 3 aprile”.

Il Presidente Sibilia é intervenuto poi successivamente in un paio di interviste, della quali riportiamo qualche dichiarazione, ed ha approfondito le ragioni dello stop delle attività, ponendo inoltre l’attenzione sulla necessità di “restare a casa per non vanificare gli sforzi delle autorità scientifico-sanitaria e politica”.

Estratto intervista rilasciata al Mattino (Salerno)

“Non siamo solo squadre, società, campi di calcio e spogliatoi. Per la portata del movimento, siamo un esercito di persone che si spostano da una parte all’altra dell’Italia. C’è preoccupazione, è ovvio. Però è innanzitutto la preoccupazione da cittadini, da persone responsabili. Poi viene il calcio, dopo – molto dopo – viene il ragionamento su come proseguirà la stagione sportiva”.

Il Presidente ha infine lanciato un appello: “Dobbiamo tutti restare a casa per non vanificare gli sforzi delle autorità scientifico-sanitaria e politica. Questo è il tempo della cautela e della responsabilità”.

Al programma di La 7 “L’Aria che tira”

Le parole del Presidente Sibilia a L’Aria che tira, il programma di La 7 condotto da Mirta Merlino: “Abbiamo assunto delle decisioni chiare sin dall’inizio dell’emergenza solo il 23 febbraio scorso abbiamo rinviato oltre 2000 partite, per poi bloccare tutte le nostre attività fino al 3 aprile. Si tratta di decisioni prese dopo un serio confronto con le nostre strutture regionali.

Abbiamo assunto una posizione drastica ma necessaria per evitare che tante risorse, ora importanti per la gestione dell’emergenza, come quelle sanitarie o delle Forze dell’Ordine, potessero essere sottrate al Paese, che in questo frangente ne ha tanto bisogno”.

Estratto intervista rilasciata a Radio Marte

Il Presidente Sibilia ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Abbiamo preso atto della situazione Coronavirus in maniera responsabile e coerente. Non ci abbiamo pensato due volte ed abbiamo sospeso tutto. Oltre 2000 partite sospese tra Lombardia e Veneto.

Ogni anno organizziamo oltre 600 mila gare, quanto fatto ci è sembrato coerente e responsabile. Qualcun altro non è stato altrettanto responsabile? Europa League e Champions League sono state sospese soltanto adesso, hanno aspettato un po’ di tempo prima di farlo. Il nostro è un esercito, abbiamo migliaia e migliaia di squadre, servono ambulanze e tantissime persone a disposizione per ogni partita”.

“Era indispensabile intervenire in attesa della fine dell’emergenza. Gli Europei verranno sospesi? Se ne sta cominciando a parlare, credo che tutti dobbiamo tenere in debito conto quello che sarà il parere degli scienziati, che dovranno dirci se entro aprile la situazione potrà migliorare e ne dobbiamo riparlare tra qualche giorno, ma si sta pensando a misure forti come lo spostamento della competizione.

I playoff di Serie A per concludere il campionato? Io sono per i risultati conseguiti sul campo. Ci sono realtà professionistiche, anche regionali come il Benevento, alle quali non puoi parlare di playoff perché gli manca solo il conforto matematico per andare in Serie A.

Spero che i playoff nelle varie categorie siano solo un’ipotesi e che, alla fine, si sposti tutto, partendo dall’Europeo, per poi giocare i campionati in estate, riprenderli da dove sono stati interrotti e finirli conquistando tutto sul campo”.

Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti – A “L’aria che tira”

A Il Mattino – A Radio Marte live, areanapoli.it

Andrea Ippolito