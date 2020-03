Sant’Anastasia: rubano i cerchi di un’auto ma vengono beccati

I carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto aggravato un 24enne e un 21enne già noti alle forze dell’ordine e denunciato un 17enne per lo stesso reato. Tutti del quartiere napoletano di Ponticelli, sono stati sorpresi in Via Gramsci: avevano appena rimosso i 4 cerchi in lega di una vettura parcheggiata in strada.

Bloccati e perquisiti prima che potessero fuggire, i 3 sono stati trovati in possesso di diversi arnesi per lo scasso. Giudicati con rito direttissimo i due maggiorenni sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia, il minorenne affidato ai genitori.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.