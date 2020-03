Tra i 14 pazienti attualmente ricoverati all’interno dell’ala del pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia adibita per i casi sospetti di coronavirus (Covid-19), c’è un caso di positività al tampone. Lo conferma la direzione sanitaria del nosocomio.

Il contagiato non è stabiese e sta per essere trasferito al vicino presidio di Boscotrecase, divenuto centro unico del Covid-19. Per gli altri pazienti, i quali dimostrano attacchi febbrili, l’esito del tampone è atteso nelle prossime ore o nei prossimi giorni e attualmente non risultano casi relativi a persone residenti a Castellammare.

L’unico caso di positività riconducibile alla cittadinanza stabiese resta quello dell’insegnante 54enne in servizio presso l’istituto comprensivo Don Bosco – F.Assisi di Torre del Greco. La paziente, trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli, è in condizioni stabili.