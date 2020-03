Buone notizie per il comune di Castellammare di Stabia da l’Asl Na 3. Negativo l’esito del tampone effettuato al giovane di via Martucci, un fuorisede ritornato negli ultimi giorni di febbraio e posto una settimana fa in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare, in quanto ritenuto caso sospetto a seguito di un attacco febbrile con difficoltà respiratorie.

L’ospedale San Leonardo, da ieri mattina, è diviso in due unità. Nell’ala del pronto soccorso attrezzata per i casi sospetti sono presenti tre pazienti, non stabiesi, in attesa delle risultanze del tampone. Nessun caso sospetto riguarda attualmente persone residenti a Castellammare di Stabia.

Resta al momento un unico caso di contagio a Castellammare: la prima paziente affetta da coronavirus (Covid-19) risulta in condizioni stazionarie e risponde positivamente alle terapie. Si tratta dell’insegnante in servizio a Torre del Greco, trasferita all’ospedale Cotugno di Napoli.

Presente anche stamattina il check point predisposto dal comando della polizia municipale al viale Europa. In tutta la città, in sinergia con le altre forze dell’ordine, gli agenti stanno continuando senza sosta ad effettuare controlli per verificare l’autocertificazione, specialmente nei punti nevralgici.