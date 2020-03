L’uomo, un anziano di 82 anni, residente nella zona periferica della città, in via Cipriani, nei pressi di via Andolfi, alla periferia di Torre Annunziata, al confine tra Boscoreale e Pompei.

L’uomo risulta essere uno dei tre tamponi sui quattro effettuati a Boscotrecase e analizzati dai laboratori del Cutugno risultati positivi. L’anziano è al momento ricoverato presso l’ospedale di Boscotrecase.

Positiva anche una donna, moglie di un dipendente del Comune oplontino ed entrambi residenti a Torre del Greco. Si tratta del 18esimo paziente positivo per Torre del Greco, anche lei è ricoverata all’ospedale di Boscotrecase.

Per quanto riguarda la donna di Torre del Greco strettamente legata a Torre Annunzita, il protocollo dell’Asl Napoli 3 Sud esclude il test con il tampone per i familiari in quanto asintomatici. Stesso discorso per le persone entrate a stretto contatto con il marito, dipendente comunale. I familiari verranno messi in quarantena obbligatoria e monitorati per quattordici giorni.

Nel frattempo, poche ore fa, è stata effettuata la sanificazione degli uffici comunali.

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha rivolto un appello alla cittadinanza: «La situazione è sotto controllo, ma mi preme rinnovare l’appello ai cittadini. Attenetevi scrupolosamente alle misure disposte dal Governo: uscite di casa esclusivamente per comprovate esigenze. Solo in questo modo sarà possibile rallentare la trasmissione del contagio. L’Amministrazione Comunale – conclude Ascione – è vicina alle due persone contagiate e ai loro familiari ai quali non faremo mancare il nostro massimo supporto. Ci auguriamo che possano guarire al più presto».

Nel frattempo, domani mattina è stato convocato il Centro Operativo Comunale per l’emergenza coronavirus per un ulteriore approfondimento sulla situazione.

Non si hanno al momento dati sulle generalità del terzo paziente risultato positivo oggi al Sant’Anna e Maria della Neve di Boscotrecase.