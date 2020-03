Sono tempi duri per l’Italia ed in particolare per le strutture sanitarie, purtroppo vicine al collasso a causa di una esigenza così straordinaria e massiccia. E’ proprio in occasioni come queste che bisogna stringersi tutti insieme contro il comune obiettivo: contrastare l’emergenza determinata dal Covid-19.

La Givova Scafati sostiene la campagna di raccolta fondi promossa dal Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia, denominata “Sosteniamo chi resiste, per vincere”.

I fondi raccolti verranno versati alla Protezione Civile e vincolati all’acquisto di apparecchiature per la ventilazione non invasiva che saranno donate alle Unità di Pneumologia. L’obiettivo è fornire apparecchiature di ventilazione non invasiva ad almeno una unità pneumologica per ciascuna Regione tra quelle indicate.

Come si fa negli sport di squadra, per ottenere la vittoria, c’è però bisogno del sostegno e dell’impegno di tutti. Per tale motivo, la Givova Scafati invita i propri supporters, gli sponsor e chiunque volesse rendersi utile alla causa, di effettuare una donazione al Centro Studi della Società Italiana di Pneumologia, Ente di Ricerca Riconosciuto ai sensi della Legge 266/2005, articolo 1, comma 3, codice fiscale 13408190158, che, tra l’altro, consente la completa deducibilità delle erogazioni liberali ricevute, le quali dovranno essere bonificate sul conto corrente bancario:

Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: IT14A0306909606100000061296

Causale: “Sosteniamo chi resiste, per vincere”.

Non facciamo mancare il nostro aiuto in un momento delicato come questo: #facciAMOsquadra.