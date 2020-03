La redazione di Rai Movie consiglia alcuni titoli per farvi trascorrere qualche ora piacevole.

Nell’attesa di cantare dai balconi “Volare. Nel blu, dipinto di blu”, potete vedere il musicarello di Piero Tellini con Domenico Modugno, sceneggiato da Scola e Zavattini martedì 17 marzo, alle ore 9.55.

In prima serata va in onda una commedia con Claudio Bisio e Kasia Smutniak, “Benvenuto Presidente”. In seconda serata, gli attori più amati del momento, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, sono i protagonisti di “Non essere cattivo” dell’indimenticato Claudio Caligari.

Mercoledì 18, in prima serata, Nicole Kidman e Hugh Jackman sono gli interpreti di “Australia” un affresco avventuroso e appassionante diretto da Baz Luhrmann. A seguire, “Gli invisibili”, nella Manhattan contemporanea Richard Gere interpreta un homeless che riscopre la gioia di vivere.

“La meccanica delle ombre” è la prima serata di Giovedì 19, un film thriller in cui François Cluzet, alcolista anonimo finito in un brutto intrigo di spionaggio. La tensione prosegue in seconda serata, Bret Easton Ellis lo ha scritto, Paul Schrader lo ha diretto: “The Canyons”.

Sempre da Rai Movie un’altra segnalazione: Tom Hanks e Emma Thompson sono gli irresistibili protagonisti di “Saving Mr. Banks”, prima serata di Venerdì 20. Il racconto della straordinaria storia produttiva del film “Mary Poppins”, le lunghe trattative tra Walt Disney e la scrittrice australiana Pamela Lyndon Travers per ottenere i diritti del romanzo.

In occasione della messa in onda del film “Non essere cattivo”, saranno disponibili sui social del canale le puntate di OffStage in cui Alessandro Borghi e Luca Marinelli si raccontano agli studenti della classe di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.

