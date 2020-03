Sorrento. Ad aprile, aree di sosta gratis per gli abbonati

"E' il nostro modo - ha commentato il Sindaco Cuomo - di essere vicini alle famiglie a chi lavora per garantire l'efficienza della sanità, mai come in questo momento messa a dura prova dal pericolo di contagio"

In considerazione della situazione di disagio per cittadini e lavoratori, l’amministrazione comunale di Sorrento ha deciso che per l’intero mese di aprile gli abbonamenti a residenti e a lavoratori, nelle aree di sosta riservate, saranno rinnovati a titolo gratuito.

Inoltre, in considerazione degli enormi sforzi profusi dal personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, a partire da oggi potranno richiedere all’Ufficio Parcheggi il rilascio di ticket gratuiti per la sosta al parcheggio Achille Lauro.

“E’ il nostro modo – ha commentato il Sindaco Cuomo – di essere vicini alle famiglie a chi lavora per garantire l’efficienza della sanità, mai come in questo momento messa a dura prova dal pericolo di contagio”.